La recette de Cyril Lignac pour une quiche au reblochon

Comment réaliser une bonne quiche avec du reblochon ? Ne vous inquiétez pas, rien de très compliqué.

Tout se passe dans un plat à tarte, avec de préférence un fond amovible. Deux choix s'offrent à vous ensuite : pâte feuilletée ou pâte brisée. Tout dépend de vos goûts, la recette restera la même.

Commencez par déposer un rouleau de pâte en gardant le papier fourni avec lors de son achat. Piquez là avec une fourchette. Vous pouvez également la précuire à 180°C, avec des lentilles pour éviter qu'elle ne pousse. Cela évitera que le liquide que vous verserez ensuite ne détrempe la pâte.

Dans le fond de la tarte, déposer des lardons grillés et de l’oignon de Roscoff émincés finement à la mandoline. Et ce, quelques instants après les avoir fait revenir à la poêle, ensemble, cela permettra de nourrir les oignons avec le gras des lardons.

À côté, mettez six œufs entiers, 50 cl de crème liquide et 15 cl de lait. Un mélange qui vous permettra d'avoir un appareil gourmand et onctueux. Versez ensuite l'appareil dans le plat. Par-dessus déposer des tranches fines de reblochon en gardant la croute en rosace sur toute la superficie de la tarte. Enfournez le tout pendant une heure à 180°C.