La recette de Cyril Lignac pour revisiter le pain perdu

Comment faire un dessert gourmand et fruité ? Une question quasi poétique... Partons sur un succulent pain perdu, un plat familial. Il y a deux manières de le faire. Ma grand-mère le faisait avec du pain rassis. Mais aujourd'hui, la vie est plus agréable : tentons avec une brioche. Donc on prend du lait que l'on mélange avec une gousse de vanille.

Ensuite, on coupe des tranches de brioche assez épaisses. Et l'astuce de la brioche, c'est que, comme pour le pain, il faut quand même la faire sécher un peu parce que sinon, elle va se déliter dans le lait. Il faut aussi trancher la brioche la veille, la laisser à l'air libre dans la cuisine.

Vous pouvez ensuite la tremper directement dans le lait avec la gousse de vanille. Ajoutez des œufs battus à côté. Trempez la brioche dans les œufs. Vous pouvez soit mélanger le lait avec les œufs et le sucre, c'est rapide. Soit, mettre d'abord le lait. Après, vous les trempez dans les œufs.

Etape suivante : prenez une poêle. Mettez une noisette de beurre demi-sel. Mettez le pain perdu à l'intérieur et commencez à le cuir. On retourne la tranche de brioche et on la saupoudre de sucre pour que ca caramélise. De même de l'autre côté. Comme c'est la saison des poires, vous pouvez les disposer de chaque côté avec de la crème caramélisée, de la crème liquide ou des noisettes.