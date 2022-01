La recette de Cyril Lignac pour un gratin dauphinois parfait

Alice, une auditrice parisienne, a besoin d'aide pour réaliser un bon gratin dauphinois, ce qui n'est pas toujours chose aisée. Dans un premier temps, Cyril Lignac veut mettre une chose au clair, dans le gratin dauphinois "bien entendu on ne met pas de fromage".

"On coupe des tranches de pomme de terre à la mandoline ou au couteau, à peu près 2 ou 3 millimètres, il ne faut pas que ce soit trop fin sinon ça va être tout de suite de la purée et trop épais ça va avoir du mal à cuire. Donc, il faut trouver le juste milieu", débute le chef. "Surtout, il ne faut pas rincer les pommes de terre. L'amidon va lier le plat et donc la sauce qui est faite à base de crème et de lait", poursuit-il.

Cyril Lignac vous propose ensuite deux manières de procéder. "Soit on fait des couches de pomme de terre, on sale, on monte en couche et on verse le mélange de lait et de crème qu'on fait chauffer et on met à l'intérieur", explique-t-il pour la première méthode. "Soit on met les pommes de terre à cuire légèrement dans le lait et la crème, ce qui va permettre de lier tout ça. On le met dans le plat et on le met à cuire", propose-t-il ensuite.

"On peut tout de même ailler un peu le plat. On coupe les têtes d'ail, on frotte bien le plat et après on met les pommes de terre", ajoute Cyril Lignac. "On met environ une heure à 180°C. Il faut que ça fasse une espèce de peau de lait, un peu caramélisée. Et puis on le mange comme ça".

