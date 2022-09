La recette de Cyril Lignac pour réaliser de délicieuses figues givrées

Avec la chaleur qui se prolonge, ces jours-ci, Cyril Lignac propose une recette légère et originale, des fruits givrés. Un fruit givré est un fruit glacé que l'on garnit d'un sorbet. Il y aurait des traces de cette recette en Chine, 3 000 ans avant notre ère, où les fruits seraient composés de lait de chèvre, de miel, d’écorces aromatiques. Le Chef va s'intéresser plus particulièrement à la figue, un fruit de saison.

Pour réussir des figues givrées maison, voici la recette à suivre :

- Prévoyez une douzaine de figues, coupez-les en 2.

- Creuser, puis récupérer la chair et déposez-les au congélateur.

- Éplucher la moitié des figues.

- Déposer toute la chaire des figues épluchées, et coupées en 4, dans une casserole avec la pulpe d’1 gousse de vanille, 1 cuil. à soupe de sucre et 1 cuil. à soupe de miel.

- Laisser cuire 15 minutes à feu très doux pour que le tout soit bien à consistance d’une marmelade.

- Mixer avec 1 jus de citron jaune. Verser dans un saladier au congélateur, toutes les 15 minutes, fouetter avec un batteur électrique, pour incorporer de l’air, ce qui remplace la sorbetière, et cela pendant 1 heure.

- Remplissez les figues creusées, du sorbet à la figue, ainsi que les chapeaux.

Astuce du Chef : Il est possible de trouver les sorbets déjà prêts en boutique, si vous ne pouvez pas faire vos sorbets maisons. "On peut faire cette recette avec n'importe quel fruit, l'important est qu'il soit givré" affirme Cyril Lignac.

