INFO RTL - La restauration rapide détrône la restauration traditionnelle dans les habitudes des Français

Manger sur le pouce plutôt qu'à table. La restauration rapide est de plus en plus prisée par les Français, désormais son chiffre d'affaires dépasse celui de la restauration traditionnelle avec service à table. Selon les chiffres de Gira Conseil, révélés ce jeudi 21 septembre par RTL, 55% du chiffre d'affaires de la restauration est réalisé par la restauration rapide. Il y a encore 15 ans, c'était 60% pour la restauration classique. Les habitudes changent.

Dans le cœur des Français, le repas, c'est sacré, mais tout le monde n'a pas le temps, justement, de prendre le temps. Entre deux cours, Angèle et Maya, 20 ans, mangent un sandwich. "Avec la famille, plus de restaurants et avec les amis, plus de fast-foods. C'est moins cher, c'est bon et c'est rapide", nous expliquent-elles. À la pause déjeuner, Adeline sort de son bureau pour se chercher une salade, car pour elle, "fast-food, ça ne veut pas dire malbouffe".

Djamel est informaticien et comme 45% des Français, il fréquente plus d'une fois par mois une enseigne de restauration rapide. "Grâce ou à cause de toutes les applis de livraison, c'est plus rapide de commander plutôt que de descendre aller chercher. Pour combler la faim, ça facilite bien. Après, pour tout ce qui est vraiment restaurant, là, il y a un aspect un peu plus social, donc je me déplace, je vais au resto, je ne mange pas seul. J'y vais entre amis, c'est plus pour le lien social, le resto", dit-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info