DC Comics : pourquoi vous n'auriez pas reconnu Batman à ses débuts

En mars 1939 le dessinateur Bob Kane a créé Batman, en prenant pour source d’inspiration un peu de Zorro, un peu de Sherlock Holmes, un peu de Dracula, un peu de Léonard de Vinci et de ses études sur les chauves-souris pour imaginer une machine volante.

Il a mis tout ça dans un shaker et il en a sorti le Chevalier Noir, qui au passage était en rouge en France lors de sa première publication un an plus tard puisque la colorisation de la BD était faite ici. Du coup chez nous, il ne s’appelait pas Batman, mais Masque rouge. Les responsables de sa publication devaient trouver ça plus joli...

Ceci dit, et c’est pour ça que vous n’auriez pas reconnu Batman à ses débuts, dans les tout premiers dessins de Bob Kane, il était rouge. Il portait même une combinaison de cette couleur avec un slip noir par-dessus, n’oublions pas qu’il a été créé à la suite du succès de Superman, une ceinture jaune, pas de gants, pas de cagoule avec les oreilles pointues mais un simple un loup noir sur les yeux et il avait les cheveux blonds. En fait il ressemblait plus à Robin qu’au Batman d’aujourd’hui. La seule chose à peu près Batman qu’il avait, c’était deux ailes de chauve-souris dans le dos.

C’est le scénariste Bill Finger qui finalement a convaincu Bob Kane de rectifier le tir pour aboutir à la version que l’on connaît du Chevalier Noir, le super-héros le plus célèbre au monde, celui qui a eu le droit à le plus d’adaptations au cinéma, plus que Spider-Man, 8 en tout, et bientôt 9 puisque The Batman joué par Robert Pattinson sortira en 2022.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.