Pourquoi pratiquons-nous tous encore le jeu de paume ?

Le jeu de paume, cet ancêtre du tennis, qui lui doit son nom d’ailleurs puisque le mot tennis vient de : "Tenez", ce que l’on disait à son adversaire avant de servir. Le jeu de paume qui, bien avant le foot, fut le sport le plus populaire en France au Moyen Âge et à la Renaissance.

Un jeu tellement populaire qu’en 1397, à Paris, sa pratique fut interdite tous les jours sauf le dimanche, car sinon les gens arrêtaient de travailler en semaine pour aller se faire une partie. Tellement populaire que le jeu de paume a inspiré beaucoup d’expressions de la langue française qu’on utilise tous encore aujourd’hui.

Par exemple "jeux de mains, jeux de vilains", ça vient du jeu de paume. Les vilains, c’est ainsi que les nobles appelaient avec dédain les gens du peuple, qui, faute d’argent, jouaient à mains nues, contrairement aux riches qui avaient des gants ou même pour les femmes des petites raquettes. Donc quand on jouait avec sa main, c’est qu’on était pauvre.

Mais ce n’est pas tout ! Au jeu de paume, les spectateurs étaient assis dans des galeries donc quand un joueur réussissait un joli point, on disait qu’il "épatait la galerie". Le terrain où l’on jouait s’appelait un carreau donc quand on tombait lors d’une partie on "restait sur le carreau". Quand on réussissait à faire rebondir la balle au pied du mur, coup parfait, on faisait ce qu’on appelle un chasse-pic, d’où l’expression "tomber à pic". "Chassé-croisé", "prendre la balle au bond", "enfants de la balle", viennent aussi vient du jeu de paume.

