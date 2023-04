Originaires d'Europe centrale et d'Asie, les asperges ont traversé les époques et se retrouvent encore dans nos assiettes aujourd'hui. Plus de 3.000 ans avant notre ère, les Égyptiens en offraient déjà à leurs dieux. Elles commencent à se démocratiser en France jusqu'au milieu du XIXe siècle. Désormais elles sont abordables pour tous et il y en a pour tous les goûts.

Très bonnes pour la santé, il est possible d'en trouver entre février et début juin environ. Vertes ou blanches, en salade ou rôties… Il existe de nombreuses manières de les cuisiner. La rédaction de RTL a sélectionné pour vous sept recettes à bases d'asperges à préparer chez vous.

Louise Petitrenaud vous propose par exemple de réutiliser les épluchures pour préparer un velouté. "Je les nettoie bien, je les mélange avec de la pomme de terre pour adoucir. Je couvre le tout avec du lait. Une fois que c'est cuit, je mixe puis je rajoute une pointe de crème. J'ai un magnifique velouté anti-gaspi".