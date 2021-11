Buffalo Grill change de nom et devient "Napaqaro"

"Napaqaro" pour "Nappe à carreaux". C'est le nouveau nom du groupe "Buffalo Grill". Fini l'univers westerns, place aux bistrots à la française et leurs fameuses nappes à carreaux.

Pourtant, Jocelyn Olive, dirigeant du groupe, parle plutôt de modernisation de leur "américanité et du barbecue". "Les cowboys et les indiens, ça ne parle plus à mes enfants qui sont jeunes, il n'y a plus de westerns qui passent à la télé", ajoute-t-il.

Le groupe, qui a racheté fin 2020 l'enseigne rivale Courtepaille, a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Pour inverser la tendance, "on a simplement voulu un nom qui porte notre héritage, qui transcende les marques et qui regarde vers l'avenir", a précise Jocelyn Olive sur BFMTV.

Il se défend d'ailleurs de toute influence "woke" sur le changement du groupe. Aucune revendication politique voulant condamner le martyr des peuples "natifs" américains. "Nous ne sommes pas du tout là-dedans", écarte le président du groupe.