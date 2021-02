Pyrénées-Atlantiques : des dizaines d’hectares touchés par un incendie

publié le 20/02/2021 à 19:58

Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du samedi 20 février au Col d'Ibardin, dans les Pyrénées-Atlantiques, à la frontière fanco-espagnole. Au total, plusieurs hectares ont été touchés, entraînant l'évacuation de 73 randonneurs.

Pour maîtriser l'incendie, près de 80 pompiers sont actuellement mobilisés, mais face à l'importance des flammes, des renforts ont été demandés à des casernes des Landes, rapporte France Bleu Pays Basque. Les pompiers espagnols ont quant à eux annoncé l'intervention de canadairs.

Des dégâts matériels sont à déplorer, notamment la destruction d'une grange au niveau d'Ascain, une commune située à proximité du Col d'Ibardin. Quant aux routes, des déviations ont été mises en place afin d'éviter que des automobilistes n'accèdent aux zones concernées.

Selon les pompiers, dont les propos ont été recueillis par la radio locale, l'incendie aurait démarré à cause d'une technique de préparation à la culture par brûlage des terres, un écobuage. Celui-ci aurait été mal maîtrisé à Bera en Navarre, en Espagne. La douceur des températures, plus de 20 degrés, et des rafales de vent à près de 200km/h à certains endroits ont largement attisé les flammes.

Face à la situation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit, à travers un arrêté, l'incinération des végétaux sur pied entre samedi après-midi et lundi 22 février.