Nouveau séisme de magnitude 3,4 ressenti à Strasbourg

publié le 22/01/2021 à 23:49

Un nouveau séisme de magnitude 3,4, selon le Réseau national de surveillance sismique (Rénass), a secoué l'agglomération strasbourgeoise. Les secousses ont été ressenties ce vendredi 22 janvier peu après 19h30, quelques semaines après l'arrêt d'un projet de centrale géothermique qui a déclenché une activité sismique anormale dans la région ces derniers mois. Deux répliques moins fortes, de magnitude 1,9 et 2,2 ont été ressenties peu après. Un séisme de magnitude 2,1 avait déjà été ressenti mardi soir vers 23h15 dans la même zone.

Toutes ces secousses "induites", c'est à dire dues à l'activité humaine, se sont produites à quelques kilomètres d'un site accueillant un projet de centrale géothermique conduit par l'entreprise Fonroche au nord de Strasbourg, sur les communes de Vendenheim et Reichstett, et dont la préfecture du Bas-Rhin a annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif, après plusieurs autres séismes induits plus ou moins intenses (dont un de magnitude 3,5 début décembre) survenus ces derniers mois.

"Apprentis sorciers"

"Nouveau séisme sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Le deuxième en trois jours avec cette fois une forte magnitude de 3,6 (réévaluée ensuite à 3,4 par le Rénass, ndlr). On en a décidément pas encore fini avec les conséquences de la géothermie profonde. Beaucoup trop profonde et invasive", a écrit sur Twitter le conseiller municipal d'opposition de Strasbourg Alain Fontanel (LaREM), avec le mot dièse #apprentisorcier.

Malgré le potentiel intéressant de la géothermie comme énergie verte, l'Eurométropole de Strasbourg, aux mains des écologistes, avait également milité pour l'arrêt du projet de centrale géothermique de Reichstett-Vendenheim, au vu de l'activité sismique provoquée.

Dans le cadre de son projet de géothermie, Fonroche avait réalisé deux forages à 5 kilomètres de profondeur, afin de puiser l'eau chaude du sous-sol pour en exploiter le potentiel énergétique en surface avant de la réinjecter sous terre à très haute pression. Une centrale de production d'électricité avait également été construite.

Ce projet, pour lequel 100 millions d'euros avaient été investis, a été arrêté début décembre et Fonroche devait réduire petit à petit le débit de l'eau injectée. L'entreprise avait prévenu que l'opération, prévue pour durer plusieurs semaines, pouvait provoquer de nouvelles secousses.