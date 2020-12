Martinique : la Montagne Pelée placée en vigilance jaune du plan Orsec

et AFP

publié le 04/12/2020 à 23:48

Les autorités de la Martinique regardent d'un oeil vigilant et méfiant la Montagne Pelée, volcan actif du nord de l'île qui montre des signes possiblement inquiétants. La vigilance jaune du plan Orsec a même été activée a-t-on appris ce vendredi 4 décembre en prévision d'une possible réactivation.

"La Montagne Pelée est un volcan vivant, actif, et compte tenu des observations qui sont faites, nous allons renforcer la surveillance, c'est le sens de cette vigilance jaune. Ce n'est pas une alerte pour la population, c'est une alerte pour les scientifiques", a annoncé Stanislas Cazelles, le préfet de Martinique, lors d'une conférence de presse.

"On a noté une augmentation des séismes au niveau de l'édifice volcanique", a indiqué le directeur de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique (OVSM) Fabrice Fontaine. Ainsi, le mois de septembre a connu environ 50 séismes, et 78 ont été enregistrés en novembre pour une moyenne habituelle d'environ 10 par mois jusqu'en 2019, a précisé le scientifique. L'OVSM s'est aussi alarmé d'une réactivation du système hydrothermal du volcan.

"On a détecté une réactivation de la Montagne Pelée mais par contre on n'a aucun signe précurseur d'une éruption. Mais elle pourrait se produire à l'échelle de quelques années ou peut-être moins", a précisé le directeur de l'Institut physique du globe de Paris Marc Chaussidon.

La dernière éruption de la Montagne Pelée a eu lieu en 1902, détruisant la ville de Saint-Pierre et faisant près de 30.000 morts.