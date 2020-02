Indonésie : le volcan Merapi, l'un des plus actifs du monde, est entré en éruption

publié le 14/02/2020 à 20:54

Situé sur l’île de Java en Indonésie, le volcan Merapi est entré en éruption, jeudi 13 février, crachant de la lave incandescente et de la fumée à plus de 2.000 mètres d’altitude. Il figure parmi les volcans les plus actifs du monde.



Les cendres volcaniques ont recouvert une zone de 10 km2 autour du volcan, selon le Centre de prévention des risques volcaniques et géologiques. Les habitants ont l’interdiction de s’approcher à moins de 3 km du cratère "proche de la capitale culturelle de l’Indonésie, Yogyakarta, sur l’île de Java", rapporte le journal 20minutes​. Si le niveau d’alerte n’a pas été relevé par les autorités indonésiennes, les compagnies aériennes sont appelées à rester prudentes.

En 2010, le Mont Merapi "avait connu une éruption majeure" causant la mort de plus de 300 personnes, alors que près de 280.000 habitants avaient été évacués. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l’Indonésie est souvent secouée par des séismes et des éruptions volcaniques provoqués par "la friction des plaques tectoniques".