Allemagne : une chaîne de volcan est-elle en train de se réveiller ?

publié le 15/06/2020

Dans la région de l’Eifel, une ancienne zone volcanique située en Allemagne, frontalière à la Belgique et au Luxembourg et éteinte depuis 11.000 ans, montre des signes d’activité.

Chaque année, cette zone s’élèverait jusqu’à 1 millimètre selon une étude parue dans le dernier numéro de la revue Geophysical Journal International et reprise par Futura Science. "Aucune autre région du nord-ouest de l'Europe ne présente un tel niveau d'élévation verticale", appuie Corné Kreemer, principal auteur de l'étude.

Depuis quelques années ont été enregistrés des dégagements de gaz et des mini tremblements de terre à basse fréquence sous le lac de Laach, le plus grand maar de l'Eifel. Aux alentours, des élévations de terrain ont également été notifiées sans savoir si elles étaient liées à une activité volcanique ou bien à une instabilité du sol au niveau local.

Le territoire s'élève plus rapidement que par le passé

Comme le rapporte Futura Sciences, la recherche menée par Kreemer et ses collègues a consisté à mesurer les mouvements de terrain horizontaux et verticaux dans une zone entre l'Espagne à la Suède, à l’aide de milliers de stations GPS. L’étude a ainsi montré qu’un territoire, centré sur l'Eifel et couvrant le Luxembourg, l'est de la Belgique et le sud des Pays-Bas, s'élevait plus rapidement que par le passé. Qui plus est, cette élévation du sol va de pair avec une extension horizontale significative pouvant aller jusqu'à 0,33 mm par an.

Pour les scientifiques, ces mouvements de surface pourraient être dus à la présence d'un panache, qui équivaut à une remontée de roches anormalement chaudes provenant du manteau terrestre. Ces panaches sont associés à des points chauds qui induisent une activité volcanique à l'intérieur des plaques.

Depuis plusieurs années, les scientifiques cherchent à savoir si le panache de l'Eifel, à l'origine de l'ancienne activité volcanique de la région, est toujours actif ou non. "Nos résultats montrent que des roches chaudes du manteau sont en train de remonter à la surface, ce qui est un ingrédient clé du volcanisme", a déclaré Corné Kreemer.



"Bien que la zone semble dormante aujourd'hui, on peut s'attendre à une activité future", a-t-il ajouté Corné Kreemer. Mais pas d’inquiétude, aucune éruption volcanique n’est à prévoir pour le moment.