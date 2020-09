publié le 10/09/2020 à 08:14

Un constat effarant. Plus des deux tiers des populations de vertébrés, c'est-à-dire les oiseaux, les mammifères et les poissons ont disparu depuis 1970. Et la tendance ne cesse d’accélérer. C'est le constat dressé par le WWF ( World Wide Fund For Nature) dans son état de la planète publié tous les deux ans et disponible ce jeudi 10 septembre. En 2018, ce chiffre montait à 60%. En 2016, à 58%.

En France, certaines espèces n'existent plus comme le bouquetin des Pyrénées ou la baleine franche, anéantis par l'activité humaine. "Le risque est d'avoir des effondrements en cascade, où vous avez des écosystèmes entiers qui s'écroulent", décrit Arnaud Gauffier, chargé de la biodiversité au WWF.

Au sujet de la sécurité alimentaire mondiale par exemple, il évoque une sorte de cercle vicieux nuisible pour la biodiversité, "moins d'oiseaux mène à plus d'insectes donc plus de pesticides et ainsi encore moins d'oiseaux".

Arnaud Gauffier conclut en constatant qu'"on est en train de saper les fondements de la vie sur Terre tout simplement".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les pédiatres sont débordés. Entre les parents inquiets et les écoles très précautionneuses, les pédiatres croulent sous les demandes de rendez-vous.

États-Unis - Donald Trump se retrouve pris, une fois de plus, en flagrant délit de mensonge. Mais cette fois c'est un mensonge qui a sans doute fait des milliers de morts.

Football - Le match Lens-PSG reporté à la demande des Parisiens se joue enfin ce soir. Mais le coronavirus est passé par là. Neymar, Mbappé ou Marquinhos sont forfaits car ils ont été testés positifs.