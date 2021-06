publié le 14/06/2021 à 07:43

Les nouvelles se veulent néanmoins rassurantes avec des nappes d'hydrocarbures qui s'éloignent des côtes, poussées par les courants. La course contre la montre se poursuit en Corse pour retrouver le navire à l'origine d'un dégazage sauvage. Des boulettes suspectes ont été retrouvées sur la plage de Solenzara dans le sud de l'île et sont en train d'être examinées.

Au large, comme dans une scène de crime, les enquêteurs tentent de reconstituer le moment et le lieu du dégazage illégal grâce à l'étude des courants, des vents et de la dérive de la plaque d'hydrocarbure. "Ce n'est pas une science aussi exacte que peut l'être l'ADN. Les carburants qui sont dans l'eau ne sont pas forcément comparables avec d'autres hydrocarbures", explique ainsi le colonel Jean-Guillaume Rémy, commandant du groupe de la gendarmerie maritime. Ses hommes ont analysé les eaux usées pour faire le lien avec des bateaux suspects, mais l'enquête s'annonce difficile.

Sur cette zone maritime extrêmement surveillée à cause des zones protégées, chaque bateau qui passe au large des côtes est identifié et répertorié. "Une fois que différents bateaux ont été identifiés, nous pouvons avoir quelques idées sur l'état général des navires, sur la composition de l'équipage", poursuit le colonel qui évoque également de possibles récidivistes. Ces délinquants de la mer risquent 10 ans de prison et 15 millions d'euros d'amende.

