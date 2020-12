FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 21/12/2020

Les décorations de Noël commencent à illuminer les rues et les vitrines des magasins du monde entier. Comme chaque année, certaines grandes villes rivalisent même d'inventivité pour faire de leur sapin de Noël une véritable œuvre d'art. RTL vous propose donc une liste (non exhaustive) de dix sapins parmi les plus beaux du monde.

Malgré une année 2020 difficile, on peut donc compter encore sur eux pour nous faire vivre la magie de Noël. Seul le célèbre arbre de Noël du Rockefeller Center à New York (États-Unis) a été décevant cette année, trop "fatigué" selon les médias américains.

À Beyrouth (Liban) par exemple, le sapin trône ainsi comme un acte de résilience, après l'explosion dans le port en août. À Strasbourg, l'arbre illumine la place Kléber, même sans marché de Noël. Des États-Unis à la Lituanie, en passant par le Vatican, des sapins de toutes les couleurs égayent les villes. De quoi oublier un instant les contraintes de ce Noël 2020 un peu spécial.