Landes : les joies de l'école au grand air

publié le 28/09/2020 à 11:14

Dans sa salle de classe, Frédérick Heissat donne les dernières consignes et le thème de la leçon du jour. L'enseignant divise ses élèves en petits groupes de trois, et les charge d'étudier les arbres d'un verger situé de l'autre côté de la cour de récréation.

Chaque groupe a pour mission de noter ses observations sur une feuille. Tout le monde joue le jeu. "Ils font des vraies maths finalement. On travaille des intelligences qui ne sont pas souvent travaillées à l'école : l'intelligence naturaliste, le positionnement dans l'environnement, l'intelligence spatiale", affirme Frédérick Heissat.

Outre les maths, le professeur veut s'appuyer sur l'école "du dehors" pour l'apprentissage de l'Histoire, du Français ou encore de la poésie. Il applique à la lettre le programme de l'Éducation nationale, et assure n'avoir à élever la voix que très rarement.

Frédérick Heissat et sa classe étudient une heure par jour au grand air Crédit : Denis Granjou

"Dans la salle de classe à un moment donné, on est cloisonné. On sort, ça fait du bien pour tout le monde. Et puis on parvient à rentrer en classe avec plus de concentration", explique l'enseignant. "Normalement, on est des animaux, et les animaux ça vit dans la nature, pas enfermés dans une classe", ajoute fièrement l'une de ses élèves.

La géométrie peut aussi s'apprendre à l'extérieur d'une classe. Crédit : Denis Granjou

Pendant l'année scolaire, Frédérick Heissat et toute sa classe sortiront ainsi une heure tous les jours, sauf météo exécrable. Dans quelques jours, la classe ira planter une soixantaine d'arbres dans une clairière de Mugron.