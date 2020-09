Voiture en leasing : il est fiché à la Banque de France après plusieurs malentendus

publié le 01/09/2020 à 11:47

Rachid a un contrat en location avec option d’achat ("LOA" ou "leasing") auprès d’un grand groupe automobile. Chaque mois, depuis décembre 2017, il paye un loyer de 428,68 euros. Pourtant, en avril 2020, Rachid n’est pas prélevé. En mai non plus...

En contactant l’organisme de financement, Rachid apprend qu’il a été décidé de suspendre les prélèvements des personnes travaillant dans la restauration (c’est son cas) pendant la crise sanitaire. Ceci étant censé l'aider. Mais ça n’est pas le cas d’autant qu’on l'informe que ces échéances seront prélevées plus tard en une seule fois.

Rachid préfère évidemment payer régulièrement. Il demande donc à ce que l’échéance du mois de juin soit prélevée normalement. Là, plus de nouvelles jusqu’au 22 juin. Dans un mail, on lui propose le report des échéances non-prélevées, lissées sur la durée restante du contrat. Des nouveaux termes que Rachid accepte.

Un impayé de 1.700 €, il est fiché à la Banque de France

Un avenant au contrat prévoyait que Rachid n’ait pas d’échéance avant octobre 2020. Mais cela n’a pas été pris en compte, puisque le 15 juillet, l’organisme tente de prélever deux fois 428,68 euros sur son compte.

Impossible pour lui de payer d’un coup. Il fait alors opposition au prélèvement et envoie un courrier recommandé. Aucune réponse à ce courrier n'est donnée, en revanche, Rachid reçoit des courriers menaçants. En août, l’organisme tente de le prélever à nouveau, et il se retrouve avec un impayé de 1.772 euros. Dans le dernier courrier reçu, l’organisme l'informe de son fichage à la Banque de France. Il reçoit aussi un SMS d’un huissier de justice.

Rachid ne sait plus quoi faire, et commence à paniquer, de peur de se voir retirer le véhicule, et d'être fiché au FICP (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers). Il décide de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour faire respecter l'avenant de son contrat, soit : pas de prélèvement jusqu’au 15 octobre, et à partir du 15 octobre, prélèvement de 518 euros par mois...

