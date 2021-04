publié le 07/04/2021 à 13:19

Kevin appelle Julien Courbet pour aider son beau-frère Alexandre, qu'il a assisté dans ses démarches. À 24 ans, Alexandre est chauffeur poids lourds. En juillet 2020, il casse sa tirelire et s’offre une voiture d’occasion à 12.000e euros chez un professionnel. Il l’adore.

Mais à peine trois semaines plus tard, la voiture tombe en panne. Elle est ensuite remorquée vers le garage le plus proche, puis rapatriée peu de temps après chez le vendeur. Après avoir fait réaliser une expertise, ce dernier indique à Alexandre qu’il faut changer le moteur.

Le vendeur demande alors à Alexandre de contacter son assureur pour lancer une contre-expertise. Les deux garçons sont surpris mais accusent le coup, et Alexandre demande à son assurance. Mais celle-ci ne peut pas intervenir sans demande officielle du vendeur.

Alexandre est accusé de "tenter de réécrire l'histoire"

De plus, Alexandre n'a jamais eu la fameuse expertise, en dépit de ses relances auprès du vendeur. Août, septembre, octobre, puis novembre passent sans que la voiture ne soit réparée. Les deux hommes contactent alors une association de consommateurs pour trouver un arrangement avec le vendeur. Puis, en mars 2021, Alexandre reçoit une lettre de l’avocate du garage.

On lui reproche de ne pas avoir fait le nécessaire pour solliciter un expert et de "tenter de réécrire l’histoire". C’est le comble ! Résultat, la voiture est immobilisée depuis plus de 8 mois chez le vendeur. Ainsi le beau-frère de Kevin a mis toutes ses économies dans l’achat de cette voiture et n’a roulé que 3.000 km avec. La voilà toujours bloquée dans un garage depuis 8 mois !



