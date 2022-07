VIDÉO - "Capital" : Camargue, Luberon, Verdon... Le bon filon des parcs naturels

Après deux ans bouleversés par la pandémie, les Français vont de nouveau partir en vacances cet été. La SNCF prévoit par exemple un été record.

Mais cette abondance de touristes a des conséquences néfastes sur les environnements, notamment dans les parc régionaux naturels, comme la Camargue, les Calanques à Marseille - qui ont déjà pris plusieurs mesures - ou encore les Gorges du Verdon. Comme le montre l'extrait vidéo en tête de cet article, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Certains n'hésitant pas à comparer l'endroit au "périphérique de Paris" ou à une "autoroute et non sur un lac".



Face à cette surfréquentation, les Gorges du Verdon s'emploient à l'aide de leur personnel pour faire respecter les règles. C'est spécialement le cas d'Ulysse qui s'attelle à ce que les visiteurs ne sautent pas depuis les rochers. Mais ce dernier n'a pas le pouvoir de mettre des amendes et n'est donc pas forcément écouté : "C'est souvent ce qu'on va rencontrer. Des gens qui vont nous écouter, être réceptif à ce qu'on dit, mais malheureusement, qui vont quand même aller faire leurs sauts, parce qu'ils sont là et que quand on n'est pas de la région, on n'est pas conscient des dangers qu'il peut y avoir", explique-t-il.

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 10 juillet 2022 sur M6 dans Capital.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info