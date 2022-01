"Capital" : Action, les recettes du bulldozer des super prix

Avec 606 magasins ouverts en France en neuf ans, ce discounter hollandais, spécialisé dans le bazar, est la terreur de la grande distribution et des magasins de quartier à mini-prix.

A chaque ouverture, les mêmes queues interminables à la caisse grâce à des tarifs jamais vus parmi la concurrence.

Un tiers des produits est vendu moins d’un euro et on trouve des marques de lessives ou de shampoings jusqu’à 30% moins chères que dans la grande distribution. Et pour appâter les clients et les faire revenir régulièrement, cent-cinquante nouveautés à prix cassés sont proposées chaque semaine.

Avec 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le mastodonte Action dynamite le secteur du bazar en France. Quelles sont ses recettes et ses secrets ? Comment parvient-il à obtenir les prix les plus bas du marché ? Y fait-on systématiquement de bonnes affaires ?

Écoutez en version audio le reportage de Capital.

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…