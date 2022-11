Viager : quels avantages pour les acheteurs et les vendeurs ?

Et si, avec l'inflation, le viager revenait au goût du jour ? Ce complément de retraite pour les vendeurs est aussi un moyen de faire des économies pour les acheteurs. Sophie Richard, la fondatrice de Viagimmo, société spécialiste du viager, en explique le fonctionnement sur RTL : "Le viager est une vente assez ancestrale, qui est pourtant très moderne au vu du contexte socio-économique actuel. Il y a deux types de viager principaux. Le viager occupé, qui représente environ 85 à 90% des transactions. Et le viager libre", souligne en introduction la gérante du réseau national immobilier dédié au viager.

Concernant le viager occupé, le plus répandu, "le vendeur fait le choix de rester libre à domicile, dans le logement où il a tous ses repères", explique Sophie Richard. Quant à l'acquéreur, "il va pouvoir acheter un bien valeur refuge, à un prix réduit, sans tracas locatif avec une pression fiscale atténuée", indique encore la fondatrice de Viagimmo.

Le viager libre permet quant à lui "de vendre soit une résidence locative, soit une résidence secondaire ou tout simplement leur résidence principale pour partir en maison de retraite", tout en permettant à l'acquéreur d'acheter enfin sa résidence principale. Le viager intrafamilial est possible, mais sous certaines conditions. Des précautions doivent être prises, "les services fiscaux ouvriront un dossier pour éviter une donation déguisée", précise notamment Sophie Richard.

Le viager comme solution éthique à la dépendance

Loin de "poncifs qui sont très poussiéreux", la viager ne correspond pas aux clichés qui l'entourent. Pour Sophie Richard, plus que jamais, le viager permet de répondre aux problématiques actuelles, telles que les difficultés de l'accession à la propriété et le financement de la dépendance des personnes âgées. "Chaque jour nous rencontrons dans nos agences des personnes qui souhaitent vivre plus dignement", assure Sophie Richard. Le viager serait donc une solution à la paupérisation des seniors, et à leur dépendance. "Oui, le viager est éthique", renchérit l'experte immobilière.

Et de préciser, concernant les avantages financiers pour l'acheteur, qu'aujourd'hui, "on achète bien moins cher un viager qu'on ne l'achetait il y a vingt ans". Un changement dû à l'actualisation des prix sur l'espérance de vie statistique des vendeurs.

