Viager : exception française ?

publié le 28/04/2018 à 12:32

Il y a 50 ans, la cité-état de Singapour était un village. En quelques décennies, la ville a changé de visage, partagée entre modernisme et tradition. Etienne, étudiant en contrôle de gestion à Courbevoie interroge Philippe Bouvard à ce sujet : Comment ce mini-état est-il devenu l'un des plus riches du monde ?

Mireille appelle de La Tour du Pin en Isère, pour poser la question suivante à Philippe Bouvard : le viager est-il toujours une exception française ? L'occasion pour Philippe Bouvard d'évoquer le principe du viager mais aussi le film de Pierre Tchernia évidemment.

Karl habite Kirrwiler et il souhaite dialoguer avec Philippe Bouvard autour de cette question : que faire contre l'insomnie ?

2 - Singapour Crédits : ROSLAN RAHMAN / AFP | Date : 07/09/2016 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > 2 - Singapour Crédits : ROSLAN RAHMAN / AFP | Date : Pierre Tchernia - "Le Viager" Date : insomnie Date : 1 / 1 < > +

En Bretagne, on valorise les "MéGo !"

Bastien Lucas est l'heureux gérant de la société "MéGo !" basée à Bourg-Blanc en Bretagne. C'est la première société française de collecte, recyclage et valorisation des mégots.

La société propose des solutions de collecte aux entreprises et aux collectivités, pour ensuite valoriser en usine les mégots qui deviendront de fines plaque de plastique.

Chaque année en France, ce sont 30 milliards de mégots qui sont jetés à terre.

Il est grand temps de chercher des solutions pour les valoriser.

Philippe Bouvard interroge Bastien Lucas sur son initiative florissante.

Comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ? Alexandre Lacroix

Alexandre Lacroix publie l'ouvrage "Comment vivre lorsqu'on ne croit en rien ?" chez Flammarion. Une question qui passionne Philippe Bouvard qui interroge l'auteur sur sa perception du bonheur, de nos objectifs de vie ou encore de l'athéisme.

Alexandre Lacroix Crédits : Amandine Lemaire | Date : 27/04/2018 1 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Alexandre Lacroix Crédits : Amandine Lemaire | Date : 1 / 1 < > +





Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.