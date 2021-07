Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez faire des économies sur vos vacances en France. Le programme “Départ 18-25”, mis en place par l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV), peut en effet vous faire gagner jusqu'à 300 euros cette année. Un jeune peut donc obtenir le financement de 90% de son hébergement de vacances, dans la limite de 300 euros. Pour en profiter, trois conditions sont requises : être âgé de 18 à 25 ans, résider en France et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros.

Le dispositif est cumulable et peut donc en faire profiter chaque personne, comme le révèle Capital.fr. Pour un appartement à 400 euros la semaine, vous percevrez donc 300 euros, soit 75% du prix du séjour financé par l’ANCV. En revanche, toutes les plateformes ne sont pas autorisées à la réservation, comme Airbnb ou Booking. Pour en bénéficier, vous devez réserver via des sites partenaires de l’ANCV, classés selon vos choix de destinations.

Ce dispositif intitulé “Départ 18-25” existe depuis 2014 et a été repensé pour l'été 2021. L’aide est en effet passée de 150 à 300 euros et le financement des séjours de 75 à 90% du coût total. Le reste à charge pour les participants, longtemps fixé à 50 euros, n’est plus d’actualité. L’ANCV s’est fixée pour objectif de faire partir en vacances 50.000 jeunes cette année.