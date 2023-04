Vacances d’été : y a-t-il encore des bons plans ?

Selon un sondage réalisé par le comparateur de voyage liligo.com pour RTL, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été et 6 sur 10 préfèreront rester dans l'hexagone.

"C'est le bon moment pour réserver et je crois que la réservation, c'est aussi la clé de vacances réussies", explique pour commencer François de Canson, président d'ADN tourisme. Selon lui, aucune raison de "s'affoler" ou de parler de "sur-tourisme" car "en France en général, il reste de la place partout".

Quant à la période idéale pour partir en vacances, le président d'ADN tourisme conseille de privilégier le début du mois de juillet. Car, "le pic de fréquentation est en général entre le 14 juillet et le 15 août", indique-t-il.

Ceux qui souhaitent créer une rupture avec le quotidien et se retrouver en famille quelques endroits sont particulièrement recommandables. "Sur le site d'ADN tourisme, on a répertorié des territoires insoupçonnés, je crois qu'il y en a partout en France. Trois exemples : peut-être en Bretagne, pour découvrir des canaux méconnus en tandem, on peut aussi découvrir le patrimoine minier sous la forme d'aventure à Valenciennes ou alors, on peut randonner sur les contreforts du Dévoluy et observer les aigles dans les Alpes du sud".

Les adeptes de l'hôtellerie en plein air auront, eux aussi, l'embarras du choix : "on trouve des campings largement accessibles, mais aussi des campings avec une belle montée en gamme", informe le président d'ADN tourisme.

Si en 2022 le budget moyen des vacances d'été était en net repli, cette année, malgré l'inflation, il est en hausse de 90 euros. "Les chiffres donnent 1.124 euros en moyenne par personne pour une durée de 10 jours", indique François de Canson. Le budget minimum se situe lui "autour de 700 euros par personne pour 10 jours".



