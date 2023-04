INFO RTL - Vacances d'été : 62% des Français ont l'intention de partir cette année, + 2% par rapport à 2022

Selon le baromètre annuel du comparateur de voyages liligo.com, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. C'est 2 points de plus que l'année dernière. 6 sur 10 préfèreront la France cet été et pour les autres, direction l'étranger comme le détaille Guillaume Rostand, le directeur de la plateforme : "Ce qu'on observe cette année c'est le retour en force de destinations lointaines qui avaient eu tendance à disparaitre les années précédentes. Je pense à Montréal qui est dans le haut du classement. Mais il y a également l'Asie et notamment Bangkok, qui avait disparu des radars et qui est redevenue très populaire".

Et voyager en avion coûte désormais bien plus cher. "Globalement, l'augmentation des billets se situe entre 15 et 40% par rapport à 2019 à de rares exceptions près", dit-il. En conséquence, le budget des Français pour les vacances augmente de 96 euros cette année, avec 1.124 euros par personne.

Par ailleurs, 74% des Français interrogés utiliseront leurs voitures pour aller en vacances cette année, suivi de l'avion et ensuite du train. C'est 2 points de plus pour le train cette année.

Et voici le top 10 des destinations selon le baromètre liligo.com :

1. Montréal

2. Ajaccio

3. Lisbonne

4. Porto

5. Bastia

6. Marrakech

7. Pointe-à-Pitre

8. New York

9. Athènes

10. Bangkok

