Vacances d'été : tongs, espadrilles, méduses... Le made in France séduit

L'ANGLE ÉCO - Tongs, espadrilles et méduses made in France

D'origine française, la méduse a traversé les frontières avec 700.000 paires vendues dans le monde l'an dernier. Ces sandales en PVC gélatineux et au grillage reconnaissable entre mille ont été créées à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1946. Couleur pastel, à paillette, compensée ou argentée, la méduse compte une trentaine de modèles en PVC recyclable.

Marion Rabet, responsable marketing du groupe Humeau-Beaupréau explique l'ascension de ces chaussures made in France : "Il y a eu tout un creux lié à la contrefaçon asiatique, qui avait un peu anéanti le produit iconique français. Quand on l'a relancé en 2010, on a dû délocaliser une partie de la production de la sandale avant de la relocaliser en France. Depuis l'année dernière, il y a un vrai retour de la sandale, c'est aujourd'hui un vrai accessoire qu'on porte aussi bien en ville qu'à la plage".

5 millions de paires de tongs vendues chaque année en France

Le succès de la méduse ne peut cependant pas rivaliser avec l’indétrônable tong. Premier fabricant de tongs au monde, la marque brésilienne Havaianas produit près de 250 millions de paires par an. En France, pas moins de 5 millions de paires sont vendues chaque année. Face au Brésil et à l'Asie, le marché français commence à se faire une place.

Lancée en 2018, la marque Couleur Tong a fabriqué environ 10.000 paires en cuir. L'an dernier, les ventes de la marque ont augmenté de 30%. "Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles, d'une façon générale, au "mieux acheter". Dans le "mieux acheter", je dis l'écologie, je dis le made in France. C'est quand même une tendance lourde qui se développe et je pense qu'on est dedans. En tout cas, la progression de nos ventes le montre," a affirmé Éric Maydew, l'un des quatre associés de la marque.

L'espadrille, un incontournable

Indémodables, surtout, dans le sud-ouest de la France, les espadrilles font elles aussi fait l'unanimité. Chaque année, près de 12 millions de paires sont vendues dans le pays, la moitié étant fabriquée en Asie et l'autre en France.

Ces chaussures en toile, datant de plus de 300 ans, ont fait de Mauléon leur capitale. C'est dans cette ville du Pays basque qu'un million de paires sont produites chaque année, dont 30.000 paires chez Don Quichosse. Le dirigeant de la marque, Timothée Cangrand, revient sur la demande croissante de ces dernières années : "Toutes les marques, Hermès, Vuitton, Gucci, elles ont toutes une minisérie d'espadrilles. C'est devenu un produit incontournable".

Dans son atelier, les espadrilles sont assemblées et cousues main depuis cinq générations. Si elles sont assemblées en France, les matières premières viennent de loin. "L'espadrille, il n'y a