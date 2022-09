Elizabeth II : des espadrilles à son effigie fabriquées en France pour lui rendre hommage

Payote fabrique des espadrilles, ces petites chaussures en paille et toile à la main, dans un atelier près de Perpignan et dans une usine partenaire dans les Pyrénées-Atlantiques.

Quand l’idée d’une espadrille à l'effigie d’Elizabeth II a germé dans l’esprit du patron de Payote, ce n'était pas du tout l’intention de la commercialiser : "Lundi soir, à l'atelier, on regardait les réseaux sociaux, il y avait pas mal d'actualité sur la Reine d'Angleterre et j'ai dit : 'C'est vrai que ce serait trop sympa si on pouvait fabriquer une petite paire d'espadrilles pour lui faire un petit hommage sur le post ce soir sur les réseaux sociaux'".

Olivier Gelly, le patron de Payote, et ses collaborateurs dessinent donc une paire d’espadrilles avec une photo de la Reine et les paroles de God Save The Queen sur le talon. Ils la font fabriquer dans l’atelier et postent la photo sur les réseaux sociaux.

"Je rentre du paddle, je regarde les réseaux sociaux, je m'aperçois qu'on a je ne sais combien de messages, de commentaires qui demandaient si on allait les fabriquer, qui disaient 'je veux une paire'...", explique Olivier Gelly. Lui et son équipe décident alors de faire plaisir aux fans de la Reine et de fabriquer 500 paires d'espadrilles version Elizabeth II.

Une entreprise pyrénéenne fabrique des espadrilles made in France à l'effigie de la Reine en son hommage. Crédit : Olivier Gelly pour RTL

Mais pour Olivier, pas question de gagner de l’argent avec le décès de la Reine. Il choisit donc de reverser les bénéfices à la fondation Apprentis d'Auteuil avec qui il travaille depuis quatre ans.

Si les 500 espadrilles sont vendues (au prix de 39,90 euros la paire), ce sont 15.000 euros qui pourront être reversés à la fondation Apprentis d'Auteuil.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info