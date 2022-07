Vacances d’été : qu’est-ce que le "verglas d’été" ?

C'est un danger auquel on ne s'attend pas. Après la canicule, le retour de la pluie ces derniers jours pourrait bien entraîner la formation d'un "verglas d'été". Se formant avec les particules accumulées sur le goudron, ce phénomène est globalement méconnu. Pourtant, ce type de verglas peut être très dangereux.



Alors que les vigilances orages s'ajoutent à celles liées à la canicule ces derniers jours, le verglas d'été pourrait apparaître. Ces périodes de sécheresse et de fortes chaleurs laissent s'accumuler des particules sur les routes. "Il peut s'agir de gouttes de carburant, de gommes de pneumatiques ou encore d'huiles de moteur", note BFMTV.

En période de canicule, il n'y a pas la pluie nécessaire pour l'évacuation de ces particules. Mais lorsque revient la pluie, ces matières qui "s’avèrent en partie hydrophobes, c’est-à-dire qu’elles repoussent une partie de l’eau sans être affectées", ne sont pas "instantanément évacuées", précise Sud-Ouest.

L'allure en voiture doit donc être adaptée durant cette période pour se prémunir des risques d'accidents. Le pied devra particulièrement être levé sur les grands axes routiers et dans les zones boisées et les zones d'arrêt comme les stop, feux rouges et intersections. À noter que les pluies fines sont plus dangereuses que les fortes pluies.