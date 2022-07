Vacances d'été : 5 astuces pour éloigner les guêpes

Une miette de nourriture sur la table et bien souvent, ça suffit à les attirer. Qui dit été, dit repas en extérieur et forcément, petites bêtes indésirables. Les guêpes peuvent devenir un vrai fléau si elles ont pris l'habitude de venir vous déranger au déjeuner ou au dîner. Certains décident même de prendre leur repas en intérieur pour éviter toute piqûre. Mais pour ne pas en arriver à cette solution radicale, il existe plusieurs astuces pour éloigner ces insectes.

Pour commencer, pourquoi ne pas fabriquer un piège à guêpes ? Celui-ci va attirer les guêpes avec une substance sucrée et elles seront ensuite piégées et ne viendront plus vous embêter. Dans la rubrique "Jardiner" du Monde, un tuto vous indique comment le fabriquer. Il vous faudra pour ça une bouteille en plastique de type eau minérale, un fil de fer, du jus de pomme, de la bière et un cutter.

Le café

C'est l'une des astuces les plus simples. Et en plus, elle ne vous coûtera pas très cher. Mettez du café moulu pas encore utilisé dans une coupelle recouverte d'aluminium (tapissé au fond), le tout proche de votre table. Puis brûlez le café. L'odeur qui s'en dégagera est un répulsif très efficace. De cette manière, vous éloignerez les guêpes sans leur faire mal. N'hésitez pas à disposer plusieurs coupelles pour être plus tranquille.

Des plants de tomate

Selon Femme Actuelle, les guêpes ne seraient pas très friandes de l'odeur des plants de tomate. Si vous avez un jardin (et la main verte), il est conseillé d'en planter, pas très loin de là où se trouve votre table. Sinon, posez simplement quelques plants directement sur votre nappe, et cela devrait suffire à éloigner les insectes jaune et noir.

La raquette électrique

Pour les plus sportifs, L'Est Eclair recommande d'investir dans une raquette électrifiée. Celle-ci vous permettra d'éradiquer les guêpes mais aussi toutes sortes d'insectes comme les mouches ou les moustiques. L'outil, qui a la forme d'une mini-raquette de tennis, peut s'acheter en grandes surfaces, magasins de bricolage, ou sur internet, pour des prix allant de 5 à 40 euros selon le modèle.

Les huiles essentielles

Plusieurs huiles essentielles ont de vraies propriétés répulsives contre les guêpes. On peut notamment citer celle de lavande, citronnelle ou encore celle à base de clou de girofle. Plusieurs façons de les utiliser : en mettre quelques gouttes dans un diffuseur, des bougies ou sur des bouts de tissus disposés à côté de votre table. Ou bien fabriquer un spray dans un flacon vide, où vous mélangerez une dizaine de gouttes d’huile essentielle de votre choix avec 100 ml d'eau.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info