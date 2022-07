Vacances : dans quelle location saisonnière investir ?

La location saisonnière est la mise à disposition d'un logement meublé pour une courte durée, et celle-ci à la cote en France ! Vous pouvez ainsi louer votre bien à la nuit, à la semaine ou au mois, mais jamais plus de 120 jours par an. Même si elle s'inscrit généralement dans le cadre de la saison touristique, vous êtes libres de louer votre logement de vacances toute l'année ou le temps de vos propres vacances si vous le souhaitez.

Ainsi, si vous souhaitez investir dans une location meublée saisonnière, le bien choisi doit correspondre à votre style de vie. Pour que vous puissiez vous-même en profiter quelques semaines par an, il est par ailleurs plus judicieux de se tourner vers une maison au bord de la mer, un appartement à la montagne ou encore un logement situé dans une ville chère à votre cœur.

Pour ceux qui n'ont que peu de temps à consacrer à une location saisonnière et qui voudraient être couverts par certaines garanties, faire appel à un service de gestion locative est une bonne solution. Contre une commission d'environ 20%, celui-ci prendre tout en charge à votre place, vous n'aurez donc pas à vous en occuper.

Concernant votre logement principal, il est aussi possible d'en faire un meublé de tourisme, uniquement si vous en êtes le propriétaire. Dans la grande majorité des cas, il est interdit pour un locataire de mettre le bien en sous-location, même temporairement. Vous pourrez alors le mettre en location durant une courte période, pendant vos vacances ou week-end, toujours dans une limite de 120 jours pour une clientèle de passage.

S'il n'est pas nécessaire de faire de démarches en mairie pour mettre en location son bien, certaines communes obligent le propriétaire à déclarer sa résidence principale en mairie afin de lui attribuer un numéro de déclaration : Paris, Annecy, Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info