Après deux ans de pandémie, les Français sont impatients de partir à nouveau en vacances. Selon le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency, 71% des Français et 64% des seniors se déclarent enthousiastes à l'idée de partir en voyage. Si l'envie de partir a gonflé, le portefeuille des Français a été largement amputé par cette période.

Selon l’étude menée en Juin 2022 par OpinionWay à la demande de Stairwage auprès de 1.062 répondants, près de la moitié des Français (46%) rencontrent des difficultés financières pour préparer leurs vacances ou ne partent pas. Selon la même enquête, un Français sur trois peine à avancer l'argent pour payer la location.

Le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency permet même de chiffre la baisse du budget des Français entre 2022 et 2018. Alors qu'en 2022, les Français expliquent qu'ils consacrent en moyenne 1.806 euros à leurs vacances, ils en consacraient 1.993 euros en 2018.

1. Les seniors se serrent la ceinture

Si l'on regarde le budget des seniors, la différence est encore plus surprenante. Leurs budgets semblent avoir vraiment dégringolé entre 2019 et 2022. Le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency met en avant deux chiffres : un budget de 1.859 euros en 2022 contre un budget de 2.593 euros en 2019. Quant à l'année 2021, marquée par le coronavirus, le budget des seniors consacré aux vacances était de 2.201 euros.

De ce constat découle une autre conséquence. Près de 54% des seniors qui renoncent cette année aux vacances expliquent le faire à cause de leurs manques de moyens financiers, selon le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency. Ils n'étaient que 21% en 2021. Au total, ce sont la moitié des Français qui renoncent aux vacances expliquent qu'il s'agit d'un manque d'argent. Ils n'étaient que 21% en 2021.

2. Prendre un café plutôt qu'une formule petit déjeuner

Avec un pouvoir d'achat fortement impacté par une inflation galopante, les touristes consomment différemment pendant leurs vacances. "On note 15% à 20% de prise de petit déjeuner en moins", comptabilise Laurent Duc, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

Laurent Duc explique que le prix d'un petit déjeuner équivaut à 10% du prix d'une chambre. La baisse du nombre de petit déjeuner correspond réellement à une baisse de chiffre d'affaire importante pour les hôteliers. "On sent que les gens font attention. Ils vont prendre plutôt un café tout seul qu'une formule de petit déjeuner complète", observe Laurent Duc. "Derrière le service du petit déjeuner, il y a de l'espace à entretenir et du personnel à payer", s'inquiète le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

3. Anticiper ses réservations

Pour Nicolas Guyot, directeur de l'hôtel Carré dans le quartier du vieux port, l'anticipation des réservations est impressionnante cette année. Pour ce dernier, "l'anticipation est devenue une nécessité aujourd'hui". "La réservation c'est déjà un début de départ en vacances", observe Nicolas Guyot. Cette année, les réservations ont été prises dès le mois d'avril à l'hôtel Carré. Les autres années, les réservations s'organisaient plutôt 15 jours ou 3 semaines avant le séjour. Prenant les chiffres de son hôtel sous les yeux, Nicolas Guyot nous détaille les taux prévisionnels de réservations des années 2019, 2020, 2021 et 2022.



À la date du 15 juin, le portefeuille de réservation de l'hôtel s'élevait à 38% en 2019, 15% en 2020 et 25% en 2021. Cette année, le taux prévisionnel de réservation de l'hôtel Carré était déjà de 75% en au 15 juin 2022. C'est-à-dire qu'à la date du 15 juin 2022, 75% des chambres de l'hôtel étaient déjà réservées pour le mois de juillet. La même anticipation s'observe aussi sur les mois d'août. "On gère des hôtels complets tous les soirs. Mais là c'est très différent !", analyse le directeur de l'hôtel Carré.



Un constat que Nicolas Dayot confirme aussi à la rédaction de RTL. Le président de la fédération nationale de Plein Air indique qu'il y a eu un bon de 21% du volume de réservation pour cet été comparé à celui de 2019, qui est le dernier été normal pour le secteur.

4. Passer par Internet pour les réservations

L'utilisation d'Internet fait entièrement partie de la réservation de location depuis déjà plusieurs années. "Cela fait déjà 20 ans qu'on utilise vraiment internet. Aujourd'hui, 60% des réservations sont faites en ligne. C'est notre seule façon de vendre", assure Laurent Duc, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).



Si cette nouvelle utilisation des plateformes web permet une plus grande visibilité des propositions locations, elle engendre d'autres conséquences. Les clients sont beaucoup plus friands des commentaires et avis publiés en ligne. Laurent Duc explique que même s'il n'y a que 3% des clients qui mettent des commentaires sur les plateformes de location, il y en a 90% qui les consultent. "Ça devient particulièrement difficile à gérer car nous devons répondre à tous les commentaires et que la réceptionniste ne peut pas être tout le temps sur le site", détaille Laurent Duc.

5. S'orienter vers les villes et le littoral, sans oublier la campagne

Les destinations des vacances ont aussi été modifiées par la crise sanitaire et l'inflation. Ainsi, le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency assurent que 37% des répondants pensent continuer à voyager dans des destinations plus proches. Selon Laurent Duc, c'est une leçon intégrée après la crise du coronavirus. Mais on peut aussi indiquer que le prix du carburant incite les voyageurs à prendre le moins possible leurs voitures. Nicolas Dayot, le président de la fédération nationale de Plein Air, confirme ce dernier point et indique que 51% des classes populaires sont parties à moins de 400 km de chez elles en 2020.



Par ailleurs, le littoral continue d'attirer les touristes. Le baromètre des vacances des Français réalisé par Eurosangency note que le littoral est encore une fois le lieu préféré de 65% des vacanciers français. Entre 2022 et 2018, ce chiffre a oscillé entre 61% et 65%. L'attrait vers le littoral, est donc stable depuis plusieurs années. Selon ce même baromètre, les séjours à la campagne connaissent une baisse d’attractivité et ceux à la montagne sont relativement stables. Le tourisme urbain, quant à lui, connaît un regain d’intérêt avec 18% des vacanciers qui envisagent de partir à la découverte de nouvelles villes (+5 pts).

