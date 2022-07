Vacances d'été : comment réaliser des économies sur la révision de votre voiture ?

C'est un passage quasi obligatoire pour les conducteurs avant de partir en vacances : la révision complète de sa voiture. Mais en cette période d'inflation toujours plus forte et de hausse des prix des carburants, cette révision peut alourdir considérablement la facture de vos vacances, puisque le prix des pièces détachées et de la réparation a augmenté de plus de 4% en un an. Alors pour éviter cela, RTL vous propose trois astuces simples qui peuvent vous faire réaliser immédiatement jusqu'à 70% d'économies.

Premièrement, et c'est un cliché, mais il faut être à l'affut des promotions. En ce moment, beaucoup de garages et de centres autos proposent des forfaits révisions. Par exemple, une grande enseigne propose un forfait à 49,90 euros pour la révision et la vidange, ce qui est un bon plan.

Mais pour trouver ces promotions avantageuses, il faut, généralement, fuir les grandes métropoles et en particulier les centres-villes. En effet, le prix du mètre carré y étant particulièrement élevé, cela se ressent souvent sur le tarif des réparations.

Les sites en ligne recensent les garages les moins chers près de chez vous

La deuxième astuce est aussi assez simple. Certains sites recensent les garages les moins chers près de chez vous. C'est le cas de Vroomly. En arrivant sur le site, il suffit de rentrer l'immatriculation de votre véhicule, ainsi que la prestation souhaitée : vidange, freinage, pneus, etc.

IDGarages.com est un autre site qui propose des devis en ligne pour des prestations d’entretien. Pas moins de 4.300 garages sont référencés, avec des remises qui peuvent aller jusqu’à 50% sur les pièces et la main-d'œuvre.

Une dernière astuce méconnue des automobilistes

Enfin, et c'est l'astuce la plus méconnue des automobilistes : depuis 5 ans, lorsque vous faites réparer votre auto, votre garagiste doit être en mesure de vous proposer un pare-choc, un feu arrière ou un rétroviseur d'occasion. C'est une obligation légale.

Par exemple, sur une citadine, il faut compter en moyenne une centaine d'euros pour un feu arrière. En occasion, on peut en trouver dès 50 euros, soit une remise de près de 50%. Et cela peut même grimper jusqu'à 70%.

Les pièces d'occasions proviennent de la casse. 1.700 sont d'ailleurs agréés sur tout le territoire. Ce sont des pièces qui sont démontées, vérifiés et tracées.

