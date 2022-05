Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : les prix à la pompe remontent et se rapprochent à nouveau des deux euros le litre. Selon Olivier Gantois, le président de l'Union française de l'industrie pétrolière (UFIP), deux facteurs sont responsables de cette augmentation.

La montée des prix des carburants est ainsi "en partie expliquée par la hausse du pétrole brut". "Sur la semaine écoulée, le pétrole brut a augmenté de cinq dollars le baril. Il reste à des prix relativement élevés puisqu'il était à 113 dollars vendredi", détaille le président de l'UFIP.

La deuxième cause de cette augmentation se trouve outre-Atlantique. "Les Américains sont dans ce qu'on appelle leur 'drive-in season', le moment où ils partent en vacances ou en week-end", explique Olivier Gantois. En cette période de nombreux déplacements, "ils consomment beaucoup plus, à tel point que la demande d'essence et de sans-plomb, y compris en Europe, est tirée par la demande américaine".

D'après le président de l'UFIP, la surchauffe sur le sans-plomb "va peut-être se calmer, mais les prix vont tout de même rester élevés".

Justice - Après avoir été mis en examen et incarcéré dans le cadre d'une enquête pour "traite des êtres humains" et "viols sur mineure", le PDG du groupe Assu 2000 Jacques Bouthier a démissionné mardi 24 mai de son mandat de président.

Politique - Le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad a une nouvelle fois pris la parole, lundi 23 mai, pour clamer son innocence face aux accusations de viols. Il a notamment précisé qu'il ne comptait pas démissionner.

International - Ce mardi 24 mai marque le 90e jour de l'invasion russe en Ukraine. En trois mois, plus de 6 millions d'habitants ont fui le pays, 85.000 d'entre eux ont trouvé refuge en France.

