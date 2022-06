L'application Waze se met désormais à l'heure des langues régionales. Vous en avez assez de la voix monocorde de votre GPS, il est dorénavant possible de choisir l'accent marseillais, toulousain ou ch'ti via la célèbre application de navigation Waze. Cerise sur le capot, on peut aussi retrouver sur Waze, RTL, RTL2 et Fun Radio.

Pour Toulouse, on retrouve Antonin. C'est l'une des trois nouvelles voix disponibles sur Waze pour vous guider sur la route. La célèbre application de navigation aux 16 millions d'utilisateurs propose en effet de choisir entre trois accents régionaux. Après Antonin, vous avez Bilou't et son accent cht'i. Cette voix donne tout simplement l'impression d'avoir Dany Boon assis coté passager.

Cette nouvelle fonctionnalité recense plusieurs expressions locales, surtout qu'il est possible de changer tout cela à sa guise. Enfin pour Marseille, vous avez Mireille la Marseillaise.

Ces accents peuvent donner le sourire, même s'ils sont caricaturés. Ils ont été enregistrés par des comédiens, qui ont parfois dû forcer un peu le trait. Ces nouvelles voix ont été choisies par les automobilistes eux-mêmes, à la suite d'une consultation sur les réseaux sociaux.

Mais ce n'est pas tout. Waze se réinvente totalement et propose maintenant une écoute simultanée entre le GPS et la radio, ce qui permet au conducteur de ne plus jongler entre les applications, de conduire en toute sécurité et ne plus quitter la route des yeux.

