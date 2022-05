Coronavirus : plus d'obligation de masques dans les aéroports et avions à partir de lundi dans l'UE

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a annoncé, ce mercredi 11 mai, la levée, à compter de lundi prochain, de l'obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union Européenne. "À partir de la semaine prochaine, les masques faciaux n'auront plus besoin d'être obligatoires pour les voyages aériens", a déclaré le directeur exécutif de l'AESA, Patrick Ky.

"La mise à jour du protocole commun de sécurité sanitaire de l'aviation tient compte des derniers développements de la pandémie, en particulier les niveaux de vaccination et d'immunité naturellement acquise, et la levée des restrictions qui l'accompagne dans un nombre croissant de pays européens" peut-on lire dans un communiqué commun de l'AESA et l'ECDC.

Les nouvelles recommandations sur le port du masque devraient entrer en vigueur à partir du 16 mai 2022. Cependant, les règles pourront varier selon les compagnies aériennes, au-delà de cette date. Par exemple, les vols à destination ou en provenance d'une destination où le port du masque est toujours requis dans les transports publics devraient continuer à encourager le port du masque.

Alors que de nombreux États n'exigent plus des passagers qu'ils soumettent des données via un formulaire de localisation des passagers, les compagnies aériennes doivent maintenir leurs systèmes de collecte de données en veille afin de pouvoir mettre ces informations à la disposition des autorités de santé publique si nécessaire.

