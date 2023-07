Vacances d'été : ce qu'il faut savoir pour choisir ses lunettes de soleil

Alors que les vacances d'été débutent, RTL vous aide à choisir un accessoire indispensable à cette période l'année : les lunettes de soleil. Protection oculaire, mais aussi atout esthétique, les choisir relève parfois du défi. Tout d'abord, il faut prendre compte que l'on paye deux choses dans une paire de solaire : l'esthétique et la qualité des verres. Ce qui compte surtout, c'est la protection contre les coups de soleil des yeux, ce que l'on appelle une ophtalmie, qui brûle la cornée.



Le conseil numéro 1 est de choisir des verres aux normes CE : elle est normalement gravée sur les branches. Car attention, parfois, elle est juste signalée sur un autocollant. Ces lunettes sont des contrefaçons et sont à éviter, car leurs verres sont teintés mais ne sont pas anti-UV, et ne protègent pas la rétine.

Catégories, lunettes pour enfants : lesquelles choisir ?

Il faut également vérifier l'indice de protection des lunettes, tout comme les crèmes solaires. Il en existe 5, qui sont aussi gravés sur les branches. Par exemple, pour la plage ou la montagne, les lunettes de catégorie 3 sont les meilleures amies des yeux. Si le temps est couvert et les rayons peu présents, des catégories 1 ou 2 suffisent.

À l'inverse, les verres de catégorie 4 sont recommandés sur les glaciers, lorsque la lumière est particulièrement éblouissante. Il faudra cependant les ôter en prenant la route, car les verres 4 sont interdits au volant, ils sont tellement foncés que l'on ne distingue pas bien la route.



Pour les enfants, bannissez les lunettes rectangles, qui ont tendance à laisser passer le soleil de tous les côtés. Des lunettes rondes sont davantage recommandées pour les plus jeunes.

Des formes adaptées à chaque visage

Côté style, le choix ne manque pas. Mais tous les modèles ne vont pas à tout le monde. Les règles du Manuel de l'opticien soulignent que les montures doivent être adaptées à la forme de votre visage. Ainsi, pour les têtes rondes, privilégiez les lunettes carrées. Car le rond aurait tendance à surligner les traits ronds du visage. À l'inverse, pour les visages carré, les lunettes rondes ou ovales conviennent mieux, car elles adoucissent les traits.

Plus subtil, si vous avez un visage en triangle - avec le haut plus étroit que le bas - optez pour des lunettes "œil de chat", afin d'harmoniser le tout avec la mâchoire. Enfin, les visages ovales peuvent tout tenter : tout leur va. Quoi qu'il en soit, il est recommandé de les essayer avant de se décider.

Les lunettes reconditionnées : une nouveauté pour toutes les bourses

Côté tendances, cette année, pour les garçons comme pour les filles, les lunettes "oversize" ont la cote. Des lunettes larges et imposantes avec des branches épaisses. Un retour aux années 1970, avec des grosses montures bien voyantes.



Réputées chères, les lunettes protectrices peuvent être abordables : si l'on en trouve à 200 euros, leur prix moyen est de 69 euros. Tout dépend du lieu où on les achète. Bien-sûr, si vous jetez votre dévolu sur des lunettes de grandes marques ou de haute couture, vous paierez un prix conséquent.



Il existe également une solution pour vous offrir vos marques préférées à moindre coût : les lunettes reconditionnées. Une offre similaire à celle qui existe avec les smartphones, qu'expérimentent Optic 2000 et Lissac depuis un mois. Les lunettes usées sont récupérées contre un bon d'achat de 10 à 50 euros, remises en état et revendues en boutique entre 39 et 89 euros. Elles sont deux fois moins chères pour des grandes marques.