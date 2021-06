Une association dénonce l'obsolescence des télévisions

Des téléviseurs en vente à New York (illustration)

publié le 10/06/2021 à 15:10

C'est l'un des produits dont les ventes ont été dopées par les confinements. Les télévisions sont un objet important dans de nombreux foyers français : 93% en possède au moins une. Et leur rôle va certainement encore grandir avec les nombreuses compétitions sportives à venir cet été.

Mais ce jeudi 10 juin, l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP) s'indigne de leur durée d'usage jugée insuffisante, et de la difficulté à les réparer. D’après l’étude réalisée par l'association, la durée d’usage des téléviseurs se situerait autour de 7,5 ans, alors que l'attente des consommateurs serait de 11 ans.

Alors que les Français dépensent en moyenne 470€ pour un téléviseurs, ils subissent des pannes liées principalement selon HOP au rétro-éclairage par LED, aux condensateurs ou à la carte T-CON, qui sert d'interface entre la carte mère du téléviseur et le panneau LCD. L'association soutient que ces pannes sont liées à des composants sous-dimensionnés, et qu'elles ne sont pas toujours réparables, ou pour un coût trop important par rapport à l'achat d'une nouvelle télévision.

HOP relève également des pannes liées à l'aspect de plus en plus connecté des TV : manque de mémoire, problème de mise à jour, incompatibilité de certaines applications...

Elle invite donc à "ne pas succomber aux sirènes du marketing", dans une démarche écologique, et demande aux fabricants de produire des objets de meilleure qualité, et plus facilement réparables.