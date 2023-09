Un déodorant responsable de kystes douloureux interdit à la vente

Le déodorant Nuud a été retiré du marché en raison de l'apparition de kystes douloureux auprès de certains consommateurs du produit. C'est ce qu'a indiqué l'Agence nationale du médicament (ANSM) mercredi 6 septembre. D'après l'agence, la forme médicamenteuse, aussi dite "galénique", est une pommade grasse "qui favoriserait l'obstruction des pores des aisselles avec la possibilité d'une surinfection microbienne, par un effet occlusif".

Après des concertations entre le fabricant et l'ANSM, la vente a été suspendue et les produits retirés de tous les supermarchés. Les produits disponibles chez les distributeurs sont également bannis temporairement. Le site de l'entreprise néerlandaise affiche un message équivoque : le déodorant est "temporairement indisponible", et une "nouvelle formule" est préparée par Nuud.

Dans la majorité des cas recensés, les utilisateurs victimes de kystes ont vu ces derniers disparaître après avoir arrêté d'utiliser le déodorant, ou après avoir commencé des traitements. Toujours selon l'agence de santé, les ingrédients ne sont pas individuellement responsables de ces effets indésirables.

Nuud est une entreprise végane, qui produit et distribue ses produits de façon durable. Elle vend essentiellement ses produits sur Internet et sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle est très présente. Les produits de la marque peuvent aussi être achetés sur Internet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info