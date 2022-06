TikTok : qu'est ce que le "déodorant challenge", nouveau défi inquiétant ?

Le réseaux social TikTok génère beaucoup d'engouement notamment chez les plus jeunes. Régulièrement, de nouvelles tendances sont reprises par les utilisateurs et deviennent virales. Dérives néfastes de l'application, certains challenges inquiétants sont parfois repris par de jeunes adolescents, heureusement en nombre moins conséquent, mais pas sans danger.

Ce fut notamment le cas du #LabelloChallenge, où des enfants et adolescents utilisaient un baume à lèvres pour jauger la qualité de leur journée, allant jusqu'au suicide lorsque le tube est terminé. Cette fois, c'est une autre challenge qui inquiète les parents : le #deodorantchallenge, qui consiste à s'asperger le plus longtemps possible du déodorant en spray aérosol sur la peau.

Une pratique loin d'être sans danger puisqu'elle occasionne des brûlures. Selon le journal britannique Mirror, une enfant de 10 ans s'est présentée début juin à l'hôpital avec les deux mains gravement brûlées après avoir reproduit le challenge lors d'une soirée pyjama. Elle a dû subir une opération.

Un porte-parole du réseau social chinois, relayé par le média britannique, a affirmé que TikTok a depuis supprimé les contenus vidéos liés à ce challenge, avertissant de ne surtout pas reproduire ce défi.

