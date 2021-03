publié le 15/03/2021 à 11:33

Anne-Claire est propriétaire d’un appartement. Le 27 mai 2020, son syndic mandate une entreprise pour le nettoyage de la façade de l’immeuble. Malheureusement, les travaux ne se passent pas comme elle l'imaginait. Les techniciens ne prennent pas soin de placer des protections. De nombreuses projections de produit abrasif se répandent sur l’encadrement de ses fenêtres, sur ses volets, et même sur ses vitrages !

Affolée, Anne-Claire prévient tout de suite le syndic, puis la direction de l’entreprise de nettoyage. Le 10 juillet, les représentants de toutes les parties se déplacent pour constater les dégâts. Seulement, les mois passent sans que rien de concret ne lui soit proposé.

En octobre, pour relancer le dossier, la protection juridique d'Anne-Claire organise une expertise contradictoire. Au cours de la réunion, un représentant de l’entreprise reconnaît bien la responsabilité des siens. Surtout, il s’engage à établir un devis afin de chiffrer le changement des fenêtres et des volets touchés. Car rien n’est réparable en l’état.

Près de 9.000 euros de réparation

Mais, une nouvelle fois, aucune suite n’est donnée au dossier. Face à cette inaction, la protection juridique met en demeure l’entreprise de prendre en charge les travaux évalués à 8.760 euros par un autre artisan. En vain… C’est toujours le silence-radio !

Aujourd'hui, à cause de ce sinistre, Anne-Claire ne peut pas mettre en vente son appartement au prix voulu. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet et son équipe pour que l’entreprise de nettoyage prenne en charge les 8.760 euros pour changer les fenêtres et les volets touchés.

Le produit abrasif est ineffaçable sur les vitres