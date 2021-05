Travaux : des champignons se développent partout après son ravalement de façade

publié le 14/05/2021 à 11:30

En septembre 2016, Sophie et son époux font l’acquisition de leur première maison. Pour qu’elle soit totalement à son goût, Sophie engage, en mars 2017, une entreprise spécialisée pour refaire la façade. Elle règle comme convenu la somme de 18.398 euros. Sur le coup, elle est plutôt satisfaite du travail.

Malheureusement, six mois plus tard, des champignons commencent à apparaître sur tous les pans de mur ! Interloquée, Sophie rappelle la société. Un conducteur de travaux vient constater. Mais, pour lui, sa maison serait trop humide ! En tout état de cause, il refuse de reprendre le chantier. Après avoir tenté en vain de faire intervenir son assurance, Sophie fait appel à un expert en décembre 2019.



À son sens, l’origine des désordres serait liée à une mise en œuvre non conforme de l’enduit sur son support. Il ajoute que les matériaux utilisés ne satisferaient pas la réglementation européenne. L’entreprise de façade prend connaissance du rapport.

Les murs sont envahis de champignons Crédit : RTL

Les champignons continuent de se développer

Pour autant, l'entreprise se contente de proposer à Sophie un simple nettoyage haute pression, suivi d’une couche de peinture. Une solution qui n’aurait pour effet que d’aggraver le problème selon l’expert ! Une dépose et une repose seraient plutôt préconisées...

Depuis, malgré l’envoi d’une mise en demeure, c’est le statu quo…Plus le temps passe, plus les champignons se développent. Sophie n'en peut plus, d’autant qu'elle est située en entrée de village et que beaucoup de personnes passent devant chez elle. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet que l’entreprise de façade vienne reprendre le chantier dans les règles de l’art sans plus attendre.

