Hard-discount : Mere, nouveau concurrent Lidl, débarque en France

Voilà de quoi relancer la bataille du hard-discount en France. Lidl et Aldi n'ont qu'à bien se tenir car un nouvel acteur Russe, Mere, débarque avec des prix très bas. Trois magasins vont ouvrir dans l'Est de la France, et Mere compte bien ridiculiser ses concurrents. On le surnomme "le Lidl russe".

Mere est une chaîne de supermarchés ultra low-cost qui cartonne en Russie avec 2.000 enseigne dans le pays mais surtout un gros déploiement à l'international, en Europe de l'Est mais aussi en Allemagne, en Angleterre. La recette du succès : des prix moins chers que pas chers, 10 à 20% de moins ses concurrents discount. Une formule qui débarque donc en France avec 3 ouvertures dans le Grand-Est au mois d'octobre.

La stratégie de Mere est de pousser au rang d'art la réduction des coûts : très peu de références de produits, 800 environ contre 2.000 dans un supermarché classique, ce qui fait gagner un temps fou niveau logistique. Dans le magasin, pas de rayons, les produits sont encore dans leur carton de livraison posé parterre sur des palettes et quasiment pas de personnel en dehors du caissier.

Un marché qui se porte bien

Oubliez le bio, le made in France, les marques, place aux arômes, sirops de glucose et épaississants. Les produits sont ultra bas-de-gamme, achetés parfois à des prix cassés aux entreprises en difficulté. Enfin, Mere fait des économies sur ses locaux : moins de 1.000 mètres carrés, loués pas achetés, en périphérie plutôt qu'en ville.

Avec Lidl, Aldi, Action ou encore Norma, le marché du low cost est déjà bien fourni mais se porte très bien, +9% de croissance pour le discount l'an dernier. On peut donc imaginer que Mere va récupérer des parts de marché, en tout cas le contexte lui est plutôt favorable, mais surtout, il va récupérer une place laissée quasi vacante : celle du Lidl d'il y a 30 ans.

"Les discounters historiques se sont embourgeoisés", décrit un expert. Ils favorisent aujourd'hui l'expérience client, mettent même des marques en rayon. Bref, ils ont arrondi les angles, tout l'inverse de ce nouvel arrivant qui prône plutôt une industrialisation du commerce.