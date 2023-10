Titres-restaurant : vers la "dématérialisation" totale "avant 2026"

La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a annoncé lundi 2 octobre la généralisation de la "dématérialisation des tickets restaurant avant 2026". C'est une annonce qui vise à "simplifier et faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets-resto", a-t-elle expliqué.



Olivia Grégoire a justifié cette décision par le fait que "les commissions sont trop élevées et les démarches sont beaucoup trop lourdes pour les restaurateurs", au micro de franceinfo. De fait, les commissions sont comprises entre 3 à 5% et les restaurateurs mettent en cause un rallongement des délais de remboursement après la fermeture de la Centrale de règlement des titres (CRT) pour justifier le refus des titres en papier.

L'ancienne élue de la douzième circonscription de Paris a avancé qu' "un quart des commerces" ne prennent pas les titres-restaurant au moment où sont écrites ces lignes. Cela pose un problème, puisque qu'environ 40% des titres-restaurant sont émis au format papier. La coexistence de ces deux formats, papier et électronique, pèserait sur les commissions, selon les sociétés émettrices.



Un plafonnement des commissions possiblement envisagé

La ministre a donc affirmé avoir "missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable", afin de remédier au problème. Si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", a-t-elle déclaré. Elle prévoit de "plafonner au plancher plutôt qu'au plafond" en cas de besoin.

Par ailleurs, la ministre a annoncé recevoir "les organisations professionnelles pour voir ce qui bloque", car certains petits restaurants ne sont pas encore adaptés au numérique. Elle a aussi insisté sur le fait que le titre-restaurant est "un élément du pouvoir d'achat des salariés et ça (lui) semble important de le simplifier". En France, pas moins de cinq millions de salariés ont recours à ce moyen de paiement.

