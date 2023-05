SNCF : voyager avec son animal de compagnie peut coûter très cher

Voyager en train avec son animal de compagnie peut réserver des surprises. En juin 2022, la SNCF a changé ses tarifs. Si les propriétaires de gros chiens y ont gagné, ceux de petits chiens, chats ou lapins ont vu les prix plus que doubler sur certains trajets. RTL a rencontré des passagers qui ont décidé de ne plus payer pour leur animal et qui le cachent quand arrive le contrôleur.

La nouvelle tarification pour animaux de compagnie était pourtant présentée par la SNCF comme une excellente nouvelle. En juin 2022, la compagnie annonce qu'un tarif unique (7 euros) est désormais pratiqué. Jusque-là, le prix dépendait de la taille de l'animal.

Pour un gros chien tenu en laisse, il fallait payer l'équivalent d'un billet demi-tarif pour un humain, ce qui pouvait revenir à plusieurs dizaines d'euros. Incontestablement, ce nouveau tarif unique a soulagé les maîtres de dogues allemands ou de lévriers afghans. Mais les propriétaires de petits animaux, chiens, chats ou lapins ont découvert qu'ils devraient eux payer parfois beaucoup plus cher.

2 correspondances : 3 billets...

Désormais, le billet pratiqué par la SNCF est bien de 7 euros pour un TGV direct ou 8 pour un Inoui, mais si le trajet comporte ensuite des correspondances en TER, "il faut repayer pour chaque tronçon du trajet", confirme un contrôleur dans le TER Bellegarde - Annemasse en Haute-Savoie. Si vous changez deux fois de train, vous payez trois billets". Thomas, propriétaire de deux lapins qu'il transporte dans la même caisse, confirme qu'il a dû payer trois fois 7 euros pour aller de Paris à Thonon-les-Bains avec deux changements. Depuis, les régions responsables des tarifs TER semblent avoir voulu atténuer un peu la hausse en créant un tarif "Illico Animaux", une sorte de forfait pour les trajets en TER de 5 euros en PACA ou en Rhône-Alpes ou de 7 euros en Occitanie ou en Bretagne.

"Je cache mon chat quand le contrôleur arrive"

"Mais si vous prenez un TGV, puis une correspondance TER derrière, vous payez toujours 7 euros + le forfait Illico, donc 28 euros l'aller-retour pour aller en Bretagne avec mon chat Alfred", explique Carine, qui a décidé de ne plus payer. "Quand le contrôleur arrive, je cache la caisse d'Alfred sous mon manteau et je tousse pour cacher d'éventuels miaulements". Carine ne veut pas "payer aussi cher pour une place qui en plus n'existe pas. Il n'y a pas de places dédiées aux animaux dans les trains et il faut les transporter sur nos genoux".

Pierre, qui va régulièrement en Haute-Savoie ne veut plus payer non plus et cache Maya, sa chienne, une Cairn terrier, à ses pieds. Un peu plus loin dans la rame, Thomas, le propriétaire des lapins, reconnait qu'il n'a pas payé lors de certains voyages, mais qu'il hésite "car l'amende encourue est de 35 euros par train par lapin ! Ça fait tout de même très cher pour des lapins ! " Pierre dit ne plus accepter d'être "pris pour un pigeon". "Sur un petit trajet, par exemple entre Annemasse et Machilly, mon chien paye plus cher que moi. Son billet coûte 5 euros et le mien 3,10 euros !"

La liberté tarifaire accordée aux régions

Contacté par RTL, le service de communication de la SNCF explique que l'entreprise n'est pas responsable. "Il s'agit d'une conséquence de la liberté tarifaire désormais accordée aux régions. Sur les trains qui dépendent de la SNCF, les tarifs ont baissé fortement pour les propriétaires de gros chiens. Et sont restés à 7 euros pour les petits animaux transportés dans un contenant". Ensuite, ce sont les régions qui sont libres de rajouter un prix pour les correspondances. La SNCF explique toutefois qu'elle essaye de travailler sur le sujet avec les différentes parties prenantes et notamment avec les régions pour tenter d'améliorer la situation.

