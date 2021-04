SNCF : pourquoi l'entretien des gares françaises coûte si cher

publié le 21/04/2021 à 10:32

Ce matin vous nous parlez de l’alerte de la Cour des Comptes sur l’entretien des gares, en France : 3.000 gares où transitent des milliers de trains et de voyageurs chaque année. Quel est le problème ?



Le problème, c’est que vous avez une filiale SNCF, Gare et Connexion, qui doit d’un côté dépenser énormément, 1 milliard d’euros d’investissements par an. Et de l’autre côté, elle ne génère pas assez d’argent, seulement 400 millions d’euros d’autofinancement. C’est comme si vous étiez au bord d’une falaise, avec les orteils qui dépassent. Derrière vous il y a le mur des dépenses qui se rapproche, et devant, le grand vide des recettes.

C’est un peu ce que décrit la Cour des Comptes jusqu’en 2019. Pourquoi est-ce qu’il y a autant de dépenses à faire ? Déjà vous avez des gares qui datent du XIXème siècle, certains bâtiments sont classés monuments historiques, les remettre en état c’est de la dentelle.

Pour rénover la gare de Deauville – Trouville, l’entité Gare et Connexion a dû aller jusqu’à retrouver et planter des pommiers qui correspondaient à une photo d’il y a un siècle. Autre exemple, à Tourcoing, dans la gare, ce sont des toilettes en marbre qui ont dû être restaurées et conservées. Et ça, vous le multipliez par mille et une complications, sur 3.000 gares. Vous ajoutez à cela, les investissements pour les quais, pour les rendre accessibles aux voyageurs. C’est la loi, mais ça coûte très cher.

Et donc, en parallèle, il n’y a pas assez d’argent dans les caisses. À la fois les transporteurs qui règlent des "péages" pour utiliser les gares, ne sont pas assez facturés… Et en plus, les loyers des commerces que vous trouvez dans les halls de gares, ne rapportent pas assez. La crise sanitaire n’a rien arrangé, puisqu’en 2020, avec la fermeture des commerces, la SNCF a dû renoncer à plusieurs mois de loyers.

Les pistes pour sortir de cette impasse

Comment sortir de cette impasse ? Plusieurs solutions. 1. Gagner plus. Pourquoi pas augmenter les péages des transporteurs en gare. Et développer encore les commerces, et les loyers qui vont avec. 2. Réduire les coûts de gestion, ça c’est classique. Vous enlevez le gras. Vous faites autant avec moins de moyens. 3.Vous investissez moins. C’est un problème, ça veut dire reporter certaines rénovations. Mais la Cour des comptes, c’est inévitable.

Et que fait l’État ? Figurez-vous que c’est aussi la question que se pose la Cour des Comptes. Alors l’État apporte des subventions, qui ont déjà augmenté depuis un an, et qui doivent être renégociées d’ici la fin de l’année. Ce sera peut-être l’occasion pour l’État et les régions d’investir davantage. Car sortir de l’impasse budgétaire va rapidement devenir un enjeu de sécurité ; un enjeu d’accessibilité des territoires ; et enfin enjeu de patrimoine, pour conserver l’héritage du réseau ferroviaire.

Le plus : le champ d'action de Waze réduit

Sur la route, le champ d’action des applications Waze ou Coyote va pouvoir être réduit. Pour les applications qui alertent en cas de contrôle routier, un décret d’application vient de paraître. À partir du 1er novembre prochain, sur ces applications, les forces de l’ordre pourront interdire les signalements de contrôles de police.

La note : le feu tricolore qui vous donne 20/20

Et on reste dans la sécurité routière avec la note : le feu tricolore qui VOUS donne 20/20 quand vous respectez le code de la route. Vous êtes à moins de 50km/h en ville, hop le feu devant vous passe au vert. Sinon il reste rouge, pour vous forcer à vous arrêter. Cette nouvelle génération de feux, qui agit en fonction du comportement, est désormais autorisée et pourrait bien se développer en France.