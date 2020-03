Coronavirus et confinement : Waze ne signale plus les contrôles de police

publié le 24/03/2020 à 18:28

Le Premier ministre a annoncé que les mesures de restrictions de déplacement pour limiter la diffusion du nouveau coronavirus Covid-19 devraient durer encore "quelques semaines." Il a aussi prévenu d'un durcissement des règles pour que les Français respectent ce confinement. Dans ce contexte, Waze a décidé de ne plus signaler les contrôles de police.

L'application de navigation par GPS est participative et permet de signaler les contrôles de police et les radars. Concrètement, le bouton est toujours visible à l'écran, mais le signalement n'est pas pris en compte et les alertes ne s'affichent plus sur l'itinéraire.

De plus, Waze affiche à l'ouverture de l'application un message sur le confinement général. "Ne conduisez qu'en cas de nécessité absolue. Dans ce cas, emportez votre attestation de déplacement dérogatoire", peut-on lire.