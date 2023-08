Retour des consignes dans les gares : comment ça marche ?

Les gares n'autorisent plus les consignes à bagages à l'intérieur pour des raisons de sécurité. (illustration)

Depuis plusieurs années, les consignes sont fermées dans les gares à cause de la menace d'attentat. Elles arrangeait pourtant bien les voyageurs, qui avaient la possibilité de pouvoir laisser une valise ou un sac quelques heures dans un casier moyennant finance. C'est pourquoi la SNCF relance ce service avec quelques changements.

Si vous avez l'habitude des consignes dans les gares, celles-ci sont situées à l'extérieur dans des commerces, des hôtels ou des restaurants mais toujours à moins de cinq minutes à pieds de la gare. Le principe ne change pas : vous pouvez y laisser vos sacs, valises, poussettes… Le tarif est de six euros par jour et par bagage, mais pas de place pour l'improvisation. Il faut réserver en avance et en ligne sur l'application MaGareSNCF ou sur le site SNCF.

Ces nouvelles consignes situées hors des gares sont disponibles dans une trentaine de villes comme Bayonne, la Rochelle, Grenoble ou encore Metz. Si elles ont disparu dans ces gares, c'est surtout pour des raisons de sécurité, mais aussi pour un gain de place. Résultat : en France seuls 13 grandes villes ont des consignes situées à l'intérieur des gares comme Lyon, Marseille ou Bordeaux.

