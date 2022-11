Black Friday : 5 conseils pour éviter les arnaques

Le Black Friday a lieu ce vendredi 25 novembre. L'événement venu des États-Unis a traversé l'Atlantique pour s'imposer depuis quelques années en France. Et cette année dans le pays, 70% des personnes ayant déjà effectué des achats sur internet ont l'intention de participer au Black Friday, selon un sondage de l'institut Toluna Harris Interactive pour la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

-50%, -60%, -70%, les promos alléchantes fleurissent pour le Black Friday et pourtant, chaque année, les fraudes sont nombreuses. Elles sont pourtant évitables avec quelques conseils simples à appliquer. RTL vous donne 5 astuces pour éviter les mauvaises surprises.



1/ Vérifier l’adresse internet du site

C’est un conseil simple, et pourtant, beaucoup d’internautes se retrouvent souvent à surfer sur des "copies" de sites officiels. Il suffit parfois d’une lettre dans l’adresse URL (dans la barre de recherche) pour que l’acheteur soit dupé et pense acheter sur un site officiel. Il faut donc vérifier s’il s’agit bien d’un site internet terminant par .fr ou .com plutôt que .biz par exemple et vérifier l'orthographe exacte d'une grande enseigne par exemple.

2/ Connaitre l’identité du vendeur

C’est une obligation. Tout site internet doit afficher des mentions légales. Bien souvent, un onglet tout en bas de page permet d’accéder à cette page. Il doit y avoir le nom de l’entreprise, l’adresse, une adresse mail et éventuellement un numéro de téléphone.

Privilégiez des entreprises avec une adresse connue en France ou en Europe. Cela vous évitera de payer des frais exorbitants lors d’un éventuel retour.

3/ Vérifier qu’il s’agit bien d’une bonne affaire

Cette année les règles ont changé. La directive européenne dite "Omnibus" a fait évoluer les affichages obligatoires. Le but est de lutter contre les promotions qualifiées d'abusives qui fleurissent sur les sites internet et qui induisent l'internaute en erreur.





Les réductions de prix affichées doivent désormais faire référence au prix le plus bas pratiqué par l'enseigne elle-même dans les 30 jours précédents.



Mais attention, une enseigne a parfaitement le droit d'afficher une réduction importante en comparant son prix avec celui d'un concurrent, mais elle devra clairement le marquer avec, par exemple la mention " prix habituellement constaté".

4/ Le paiement sécurisé

Une fois l’article dans le panier, il faut bien entendu privilégier un paiement sécurisé. Un petit "s" doit s’afficher après le http afin de sécuriser la transaction.

5/ Gare aux contrefaçons !

Le Black Friday est une période faste pour les commerçants en ligne. Certains sites malveillants vont tout faire pour mettre en avant des produits contrefaits à des prix défiants toute concurrence. Voilà pourquoi l’Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle alerte encore cette année sur les ventes de contrefaçons pendant cette opération commerciale.



Il faut donc regarder avec beaucoup d'attention la désignation de l'article, les dimensions et les matières de l'article commandé dans les détails.



En France, en 2020, 37% des consommateurs ont acheté des contrefaçons en pensant faire l'acquisition de produits authentiques, selon l'Unifab. C'est encore plus important chez les jeunes avec 43% d'achat de contrefaçon chez les 15-24 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info